Спортивний одяг вже давно перестав асоціюватися зі спортзалом та тренуваннями. Зараз спортивний стиль є актуальним як ніколи, тому сучасні модниці не бояться експерементувати і створювати нестандартні образи.

З чим носити спортивні штани та як поєднувати цей елемент гардеробу із класичними речами Фактам ICTV розповіла персональна стилістка Лілія Жежер.

Найпростіший спосіб стилізації – спортивки у комплекті зі світшотом.

– Зверніть увагу на те, як заправлені спортивки у високі шкарпетки – це улюблений прийом Хейлі Бібер минулої зими, рекомендую! – зазначила Лілія.

Спортивні штани сміливо можна поєднувати з піджаком. Але він має бути об’ємнішим за спортивки, щоб зберігся баланс форм.

Ще один варіант стильного образу – замінити світшот від спортивного костюму звичайним светром, під низ одягнути футболку, а зверху накинути пальто.

Розслаблений та теплий образ вихідного дня можна створити завдяки поєднанню спортивних штанів і пуховика.

– Пуховик може бути не тільки зігріваючим елементом гардеробу, але і стильним! Ось такі “дутики”, запропоновані нам брендом Louis Vuitton, – на піку популярності, альтернативу можна знайти у TheNorthFace, – радить Лілія.

Навіть зі спортивним одягом можна створити стильний тотал лук. Для цього підберіть верхній одяг у тон зі спортивними штанами, за бажанням додайте аксесуари у схожому відтінку.

Спортивні штани бувають ще й трикотажні, прямого крою. Їх можна заправляти у челсі – трендові у цьому сезоні черевики.