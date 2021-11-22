Спортивная одежда уже давно перестала ассоциироваться со спортзалом и тренировками. Сейчас спортивный стиль актуален как никогда, поэтому современные модницы не боятся экспериментировать и создавать нестандартные образы.

С чем носить спортивные штаны и как совмещать этот элемент гардероба с классическими вещами Фактам ICTV рассказала персональный стилист Лилия Жежер.

Самый простой способ стилизации – спортивки в комплекте со свитшотом.

– Обратите внимание на то, как заправлены спортивки в высокие носки – это любимый прием Хейли Бибер прошлой зимой, рекомендую! – отметила Лилия.

Спортивные штаны можно смело сочетать с пиджаком. Но он должен быть объемнее спортивок, чтобы сохранился баланс форм.

Еще один вариант стильного образа – заменить свитшот от спортивного костюма обычным свитером, под низ одеть футболку, а сверху накинуть пальто.

Расслабленный и теплый образ выходного дня можно создать благодаря сочетанию спортивных штанов и пуховика.

– Пуховик может быть не только согревающим элементом гардероба, но и стильным! Вот такие “дутики”, предложенные нам брендом Louis Vuitton, – на пике популярности, альтернативу можно найти у TheNorthFace, – советует Лилия.

Даже со спортивной одеждой можно создать стильный тотал лук. Для этого подберите верхнюю одежду в тон со спортивными штанами, по желанию добавьте аксессуары в похожем оттенке.

Спортивные штаны бывают еще трикотажные, прямого кроя. Их можно заправлять в челси – трендовые в этом сезоне ботинки.