Американська актриса Лінда Гамільтон, відома за легендарною роллю Сари Коннор у фільмах про Термінатора, зніметься в новому сезоні Дивних див.

Проєкт від Netflix запросив Лінду приєднатися до акторського складу популярного серіалу – примітно, що її представив сам Арнольд Шварценеггер на заході Tudum, де стримінгова платформа оголошувала майбутні новинки.

Наразі невідомо, кого саме гратиме Гамільтон у Дивних дивах.

Нагадаємо, що робота над продовженням розпочалася ще в травні цього року. Однак знімання довелося призупинити на тлі страйку сценаристів у Голлівуді.

До цього зірка серіалу Фінн Вулфгард натякнув, що продовження варто чекати не раніше 2025 року. Тепер невідомо, чи вплине страйк на термін релізу.

Утім, уже зовсім скоро вийде продовження ще одного популярного серіалу від Netflix – реліз другого сезону Венздей покажуть наприкінці 2023-го або ж на початку наступного року. Примітно, що Дженна Ортега, головна зірка проєкту, також стане і продюсером. Артистка заявила, що найголовніше для неї – це бути почутою.