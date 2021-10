Американська співачка Келлі Кларксон презентувала різдвяний альбом під назвою When Christmas comes around.

Видання Billboard дуже добре охарактеризувало вихід альбому Келлі: це було схоже на різдвяний ранок, коли Кларксон випустила новий святковий альбом.

І це дійсно так, адже кожен трек в альбомі просякнутий енергетикою та атмосферою свята, яку всі так люблять. Артистка не захотіла відходити від традиційних семплів, дзвіночків, тому треки звучать дещо знайомо.

В альбомі одразу 15 треків, які Келлі записала на базі Atlantic Records. Серед них є і кавери на вже культові пісні Rockin ‘Around the Christmas Tree і Last Christmas.

Також серед нових робіт є і колаборація з іншою популярною виконавицею Аріаною Гранде. Їх спільна пісня називається Santa, Can not. Найімовірніше, дівчата потоваришували на проекті Голос, на якому вони виступають в якості суддів.

– When Christmas comes around показує, наскільки різними можуть бути свята для всіх нас на різних етапах нашого життя. І я сподіваюся, що кожен зможе знайти в альбомі щось близьке для себе, – зазначила Келлі.