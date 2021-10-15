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С Арианой Гранде и атмосферой праздника: Келли Кларксон презентовала рождественский альбом

15 октября 2021, 13:59 Євгенія Шапоренко
С Арианой Гранде и атмосферой праздника: Келли Кларксон презентовала рождественский альбом

Американская певица Келли Кларксон презентовала рождественский альбом под названием When Christmas comes around.

Издание Billboard очень хорошо охарактеризовало выход альбома Келли: это было похоже на рождественское утро в пятницу (15 октября), когда Кларксон выпустила новый праздничный альбом.

И это действительно так, ведь каждый трек в альбоме пропитан энергетикой и атмосферой праздника, который все так любят. Артистка не стало отходить от традиционных семплов, звоночков и т.д., поэтому треки звучат несколько знакомо.

В альбоме сразу 15 треков, которые Келли записала на базе Atlantic Records. Среди них есть и каверы на уже культовые песни Rockin ‘Around the Christmas Tree и Last Christmas.

Также среди новых работ есть и коллаборация с другой популярной исполнительницей Арианой Гранде. Их совместная песня называется Santa, Can’t. Скорее всего, девушки подружились на проекте Голос, на котором они выступают в качестве судей.

— When Christmas comes around показывает, насколько разными могут быть праздники для всех нас на разных этапах нашей жизни. И я надеюсь, что каждый сможет найти в альбоме что-то близкое для себя, — отметила Келли.

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