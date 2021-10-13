Американська співачка Адель оголосила, що її новий альбом можна буде послухати 19 листопада 2021 року. До речі, артистка вже понад шість років не оприлюднила новий матеріал.

Радісну новину Адель повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до посту артистка написала, що вона опинилася не там, де сподівалася, коли тільки починала працювати над альбомом, а це близько трьох років тому.

– Я покладаюся на рутину і послідовність, щоб відчувати себе в безпеці, як завжди. І все таки я свідомо, навіть охоче кинулася в лабіринт абсолютного безладу і внутрішнього сум’яття! На цьому шляху я дізналася багато неймовірної істини про себе. Я скинула багато шарів, а й накрила себе новими. Знайшла дійсно корисний і здоровий спосіб мислення, – зазначила Адель.

Вона додала, що ніколи в житті не відчував себе більш утихомиреною, ніж зараз.

Також Адель відкрила завісу таємниці про те, хто надихав її на написання альбому. Йдеться про такого собі друга, який її весь цей час підтримував.

5 жовтня Адель, яка вже давно не презентувала новий матеріал, анонсувала свіжий сингл. Відомо, що сингл називається Easy On Me, а його прем’єра відбудеться 15 жовтня. Вже давно всі знають, що Adele готує новий альбом.