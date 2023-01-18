Співачка Тіна Кароль оприлюднила свої україномовні пісні, виконані протягом кар’єри, і у такий спосіб довела, що мала їх у репертуарі. Це відповідь тим, хто каже, що виконавиця до повномасштабної війни співала тільки російською мовою.

Так, у TikTok Тіна Кароль оприлюднила відеоколаж, на якому постала у різні часи – під час юності і зараз.

На кожному із відео артистка співає українські пісні.

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– Вільні. Нескорені! Ми будуємо самих себе, – підписала вона ролик.

Відео може стати ще однією відповіддю співачці Христині Соловій, яка накинулася на Тіну Кароль за російськомовні хіти. Виконавиця заявила, що їй ніколи не подобалася творчість Тіни, і вона не пам’ятає жодної пісні в репертуарі артистки, яка б на неї вплинула.