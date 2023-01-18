Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Тіна Кароль відповіла на докори у російськомовних хітах красномовним архівним відео

18 Січня 2023, 10:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль оприлюднила свої україномовні пісні, виконані протягом кар’єри, і у такий спосіб довела, що мала їх у репертуарі. Це відповідь тим, хто каже, що виконавиця до повномасштабної війни співала тільки російською мовою.

Так, у TikTok Тіна Кароль оприлюднила відеоколаж, на якому постала у різні часи – під час юності і зараз.

На кожному із відео артистка співає українські пісні.

Зараз дивляться
@tinakarol Вільні. Нескорені! Ми будуєм самих себе ❤️ #тінакароль ♬ оригинальный звук – Тіна Кароль

– Вільні. Нескорені! Ми будуємо самих себе, – підписала вона ролик.

Відео може стати ще однією відповіддю співачці Христині Соловій, яка накинулася на Тіну Кароль за російськомовні хіти. Виконавиця заявила, що їй ніколи не подобалася творчість Тіни, і вона не пам’ятає жодної пісні в репертуарі артистки, яка б на неї вплинула.

Читайте також:
Тіна Кароль відповіла на докори у російськомовних хітах красномовним архівним відеоЗ початку війни не співала їх: Тіна Кароль про рішення відкласти свої російськомовні хіти

Теги
Тіна Кароль українські пісні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь