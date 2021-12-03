Переможцем романтичного реаліті Холостячка 2 став Андрій Задворний. Саме його обрала головна героїня, українська співачка Злата Огнєвіч у фіналі шоу.

Що відомо про переможця Холостячки 2 – коротка біографія Андрія Задворного в матеріалі.

Андрій Задворний народився у Латвії. Його тато був військовим, а мама – музичним керівником. Згодом родина переїхала в Україну, де Андрій закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у Харкові.

За освітою Андрій юрист, проте за фахом не працює.

32-річний чоловік підприємець – має власне виробництво дерев’яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10. Наразі вони продаються в Україні та найближчих країнах, у планах на майбутнє в Задворного вийти на більший ринок – Канаду, США, Європу.

Андрій управлінець, всю роботу на його виробництві виконують відповідно навчені люди.

Задворний був одружений і має доньку – шестирічну Кіру. Він одружився в 22-річному віці, проте коли дитині виповнилося півтора роки, вони з дружиною розлучилися.

До участі в реаліті Андрій практично рік уже не перебував у стосунках, до цього він зустрічався з українською спортсменкою Вікторією.

Чоловік любить подорожувати, є пілотом параплана, займається дайвінгом і боксом.

3 грудня відбувся фінал романтичного реаліті Холостячка 2. У 12 випуску на серце Злати Огнєвіч претендували Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний.

Роман залишив реаліті ще у шостому випуску, оскільки виявився офіційно не розлученим, однак у 11 випуску чоловік повернувся перед финалом.

У підсумку Холостячка обирала з трьох чоловіків, проте зрозуміла, що її серце належить Андрію.