Победителем романтического реалити Холостячка 2 стал Андрей Задворный. Именно его выбрала главная героиня, украинская певица Злата Огневич в финале шоу.

Что известно о победителе Холостячки 2 – краткая биография Андрея Задворного в материале.

Андрей Задворный родился в Латвии. Его папа был военным, а мама — музыкальным руководителем. Позже семья переехала в Украину, где Андрей окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове.

По образованию Андрей юрист, однако по профессии не работает.

32- летний мужчина предприниматель — имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Сейчас они продаются в Украине и в ближайших странах, в планах на будущее у Задворного выйти на более крупный рынок — Канаду, США, Европу.

Андрей управленец, всю работу на его производстве делают соответствующе обученные люди.

Задворный состоял в браке и у него есть дочь — шестилетняя Кира. Он женился в 22-летнем возрасте, однако когда ребенку исполнилось полтора года они с женой развелись.

До участия в реалити Холостячка 2 Андрей практически год уже не состоял в отношениях, до этого он встречался с украинской спортсменкой Викторией.

Мужчина любит путешествовать, является пилотом параплана, занимается дайвингом и боксом.

3 декабря состоялся финал романтического реалити Холостячка 2. В 12 выпуске на серце Златы Огневич претендовали Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный.

Роман оставил реалити еще в шестом выпуске, поскольку оказался официально не разведенным, однако в 11 выпуске мужчина вернулся перед финалом.

В итоге Холостячка выбирала из трех мужчин, однако поняла, что ее сердце принадлежит Андрею.