Співачка Ольга Цибульська відмовилася вести весілля попри те, що замовники навіть не торгувалися. Артистка пригадала, що в неї тоді спрацювала інтуїція. Через внутрішні підозри вона стала детально перевіряти інформацію про майбутнє свято, та захотіла попередньо зустрітися із нареченою та нареченим по відеозвʼязку. Проте отримала відмову, а разом із нею прохання – щоби вихід ведучої на святковій церемонії відбувся під радянський хіт Мусліма Магомаєва зі словами “Ах, эта свадьба пела і плясала”.

– Кажуть, ви б під цю пісню наче з гостями всіми привіталися, а потім уже собі українською вели. Кажу “ідіть нах*й” – і поклала слухавку, – розповіла Цибульська в розмові зі Славою Дьоміним.

Разом з тим артистка зізналася, що відмова коштувала їй відчутну суму, адже за проведення весілля їй мали заплатити $10 тис. Проте Ольга переконана, що вчинила правильно, і дуже обурювалася через те, що люди не розуміли причини її незгоди.

– Кажуть, що він вже помер, той артист. Але ж це пісня ще з Радянського Союзу. Я кажу, ви розумієте, що через ці всі наративи ми сьогодні маємо те, що маємо, – зауважила співачка.

Загравання з радянським минулим Ольга Цибульська вважає некоректним, надто в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова порівняла себе із Робіном Гудом через прокурорське весілля у Львові. Підписники закинули їй виступ на розкішному святі під час війни та цікавилися статками замовників. Аристика нагадала, що фінансовий аудит проводять відповідні органи, та зазначила, що сама чесно заробляє гроші. Також попзірка запропонувала активним дописувачам створити сайт на кшталт Миротворця, щоби артисти знали, у кого можна виступати на весіллі, а у кого – ні.