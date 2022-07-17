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Yuna 2022: список переможців музичної премії

17 Липня 2022, 20:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Yuna 2022: список переможців музичної премії

17 липня стали відомі переможці української музичної премії Yuna 2022. Повний список переможців Yuna 2022 оголосили у прямому ефірі.

У рамках шоу вручено нагороди в 17 номінаціях. Змагатися могли роботи виконавців, випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

Переможці премії Yuna 2022 (повний список):

  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров;
  • Найкращий електронний хіт – Go-A – Шум;
  • Найкраща пісня – Wellboy – Гуси;
  • Найкращий дует – Бумбокс та Саша Чемеров – Любила;
  • Найкраща співачка – Настя Каменських (NK);
  • Інший формат – Dakooka;
  • Найкраща пісня іншою мовою – Tvorchi – Falling;
  • Найкраще концертне шоу – Tvorchi (ROAD), Monatik (Made With Love and Rythm);
  • Найкращий естрадний хіт – Ірина Білик – Не стримуй погляд;
  • Найкращий рок-гурт – The Hardkiss;
  • Музична харизматична пара (спецномінація) – Юлія Саніна і Валерій Бебко;
  • Найкращий саундтрек – На щастя (фільм Скажене весілля 3);
  • Відкриття року – Wellboy;
  • Найкращий хіп-хоп хіт – Kalush – Зорі;
  • Найкращий поп-гурт- Kalush і Kazka;
  • Найкращий менеджмент артиста – Monatik corporation;
  • Найкращий відеокліп – Monatik – Зажигать / JOMO (реж. Таня Муїньо);
  • Найкращий альбом – The Hardkiss – Жива і не залізна

Усі статуетки будуть продані на аукціоні, а гроші передадуть на закупівлю апаратів для поранених бійців.

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Фото: Yuna

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