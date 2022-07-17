17 липня стали відомі переможці української музичної премії Yuna 2022. Повний список переможців Yuna 2022 оголосили у прямому ефірі.
У рамках шоу вручено нагороди в 17 номінаціях. Змагатися могли роботи виконавців, випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
Переможці премії Yuna 2022 (повний список):
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров;
- Найкращий електронний хіт – Go-A – Шум;
- Найкраща пісня – Wellboy – Гуси;
- Найкращий дует – Бумбокс та Саша Чемеров – Любила;
- Найкраща співачка – Настя Каменських (NK);
- Інший формат – Dakooka;
- Найкраща пісня іншою мовою – Tvorchi – Falling;
- Найкраще концертне шоу – Tvorchi (ROAD), Monatik (Made With Love and Rythm);
- Найкращий естрадний хіт – Ірина Білик – Не стримуй погляд;
- Найкращий рок-гурт – The Hardkiss;
- Музична харизматична пара (спецномінація) – Юлія Саніна і Валерій Бебко;
- Найкращий саундтрек – На щастя (фільм Скажене весілля 3);
- Відкриття року – Wellboy;
- Найкращий хіп-хоп хіт – Kalush – Зорі;
- Найкращий поп-гурт- Kalush і Kazka;
- Найкращий менеджмент артиста – Monatik corporation;
- Найкращий відеокліп – Monatik – Зажигать / JOMO (реж. Таня Муїньо);
- Найкращий альбом – The Hardkiss – Жива і не залізна
Усі статуетки будуть продані на аукціоні, а гроші передадуть на закупівлю апаратів для поранених бійців.
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Фото: Yuna