17 июля стали известны победители украинской музыкальной премии Yuna 2022. Полный список победителей Yuna 2022 объявили в прямом эфире.
В рамках шоу вручены награды в 17 номинациях. Соревноваться могли работы исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
Стоит отметить, что на Yuna 2022 оглашали итоги 2021 года.
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Победители премии Yuna 2022 (полный список):
- Лучший исполнитель — Артем Пивоваров;
- Лучший электронный хит — Go-A — Шум;
- Лучшая песня — Wellboy — Гуси;
- Лучший дуэт — Бумбокс и Саша Чемеров — Любила;
- Лучшая певица — Настя Каменских (NK);
- Другой формат — Dakooka;
- Лучшая песня на иностранном языке — Tvorchi — Falling;
- Лучшее концертное шоу — Tvorchi (ROAD), Monatik (Made With Love and Rythm);
- Лучший эстрадный хит — Ирина Билык — Не стримуй погляд;
- Лучшая рок-группа — The Hardkiss;
- Музыкальная харизматическая пара (спецноминация) – Юлия Санина и Валерий Бебко;
- Лучший саундтрек – На щастя (фильм Скажене весілля 3);
- Открытие года – Wellboy;
- Лучший хип-хоп хит — Kalush — Зорі
- Лучшая поп-группа — Kalush и Kazka;
- Лучший менеджмент артиста — Monatik corporation;
- Лучший видеоклип — Monatik — Зажигать / JOMO (реж. Таня Муиньо);
- Лучший альбом — The Hardkiss — Жива і не залізна
Стоит отметить, что все статуэтки будут проданы на аукционе, а деньги передадут на закупку аппаратов для раненых бойцов.
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Фото: Yuna