17 июля стали известны победители украинской музыкальной премии Yuna 2022. Полный список победителей Yuna 2022 объявили в прямом эфире.

В рамках шоу вручены награды в 17 номинациях. Соревноваться могли работы исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Стоит отметить, что на Yuna 2022 оглашали итоги 2021 года.

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Победители премии Yuna 2022 (полный список):

Лучший исполнитель — Артем Пивоваров;

Лучший электронный хит — Go-A — Шум;

Лучшая песня — Wellboy — Гуси;

Лучший дуэт — Бумбокс и Саша Чемеров — Любила;

Лучшая певица — Настя Каменских (NK);

Другой формат — Dakooka;

Лучшая песня на иностранном языке — Tvorchi — Falling;

Лучшее концертное шоу — Tvorchi (ROAD), Monatik (Made With Love and Rythm);

Лучший эстрадный хит — Ирина Билык — Не стримуй погляд;

Лучшая рок-группа — The Hardkiss;

Музыкальная харизматическая пара (спецноминация) – Юлия Санина и Валерий Бебко;

Лучший саундтрек – На щастя (фильм Скажене весілля 3);

Открытие года – Wellboy;

Лучший хип-хоп хит — Kalush — Зорі

Лучшая поп-группа — Kalush и Kazka;

Лучший менеджмент артиста — Monatik corporation;

Лучший видеоклип — Monatik — Зажигать / JOMO (реж. Таня Муиньо);

Лучший альбом — The Hardkiss — Жива і не залізна

Стоит отметить, что все статуэтки будут проданы на аукционе, а деньги передадут на закупку аппаратов для раненых бойцов.

Фото: Yuna