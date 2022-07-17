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Yuna 2022: список победителей музыкальной премии

17 июля 2022, 20:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Yuna 2022: список победителей музыкальной премии

17 июля стали известны победители украинской музыкальной премии Yuna 2022. Полный список победителей Yuna 2022 объявили в прямом эфире.

В рамках шоу вручены награды в 17 номинациях. Соревноваться могли работы исполнителей, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Стоит отметить, что на Yuna 2022 оглашали итоги 2021 года.

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Победители премии Yuna 2022 (полный список):

  • Лучший исполнитель — Артем Пивоваров;
  • Лучший электронный хит — Go-A — Шум;
  • Лучшая песня — Wellboy — Гуси;
  • Лучший дуэт — Бумбокс и Саша Чемеров — Любила;
  • Лучшая певица — Настя Каменских (NK);
  • Другой формат — Dakooka;
  • Лучшая песня на иностранном языке — Tvorchi — Falling;
  • Лучшее концертное шоу — Tvorchi (ROAD), Monatik (Made With Love and Rythm);
  • Лучший эстрадный хит — Ирина Билык — Не стримуй погляд;
  • Лучшая рок-группа — The Hardkiss;
  • Музыкальная харизматическая пара (спецноминация) – Юлия Санина и Валерий Бебко;
  • Лучший саундтрек – На щастя (фильм Скажене весілля 3);
  • Открытие года – Wellboy;
  • Лучший хип-хоп хит — Kalush — Зорі
  • Лучшая поп-группа — Kalush и Kazka;
  • Лучший менеджмент артиста — Monatik corporation;
  • Лучший видеоклип — Monatik — Зажигать / JOMO (реж. Таня Муиньо);
  • Лучший альбом — The Hardkiss — Жива і не залізна

Стоит отметить, что все статуэтки будут проданы на аукционе, а деньги передадут на закупку аппаратов для раненых бойцов.

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Фото: Yuna

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