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Музика

Yuna 2022: список номінантів на премію

14 Грудня 2021, 16:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Yuna 2022: список номінантів на премію

Стали відомі номінанти музичної премії Yuna 2022. Цьогоріч їх оголосили під час онлайн-трасляції.

Найбільше номінацій дісталося гуртам Tvorchi – вісім, Kalush – шість, виконавцям Wellboy – п’ять, Максиму Барських, Наді Дорофєєвій та Артему Пивоварову – по чотири.

Премію буде вручено у 16 ​​номінаціях.

 

Найкраща співачка:

  • Alyona Alyona;
  • Надя Дорофєєва;
  • Тіна Кароль
  • NK (Настя Каменських);
  • Jerry Heil.

Найкращий співак:

  • Володимир Дантес;
  • Макс Барських
  • Monatik;
  • Wellboy;
  • Артем Пивоваров.

Найкращий рок-гурт:

  • The Hardkiss;
  • Скай;
  • Океан Ельзи;
  • Бумбокс;
  • Без обмежень.

Найкращий поп-гурт:

  • Kalush;
  • Kazka;
  • Latexfauna;
  • Корупція;
  • Tvorchi.

Найкраща пісня:

  • SHUM – Gо-A;
  • Гуси – Wellboy;
  • Зорі – Kalush;
  • М’ята – Kazka;
  • Рандеву – Артем Пивоваров.

Найкраща пісня іноземною мовою:

  • Bestseller – Макс Барських, Zivert;
  • Falling – Tvorchi;
  • Горить – Надя Дорофєєва;
  • Зажигать – Monatik/Jomo;
  • Красное вино – NK.

Найкращий альбом:

  • Hotin – Kalush
  • KOLIR – Onuka;
  • ROAD – Tvorchi;
  • Жива і не залізна – The Hardkiss;
  • Красное вино – NK.

Найкращий кліп:

  • Bestseller – Макс Барських, Zivert;
  • SHUM – Gо-A;
  • Вишні – Wellboy;
  • Гуси – Wellboy;
  • Зажигать – Monatik/Jomo.

Найкращі дует (колаборація):

  • Bestseller – Макс Барських, Zivert;
  • Любила – Саша Чемеров та Бумбокс;
  • Місто весни – Океан Ельзи та Один у каное;
  • Поруч – Kazka та Alekseev;
  • Чому – Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.

Відкриття року:

  • Надя Дорофєєва;
  • MOLFAR;
  • Skofka;
  • Wellboy;
  • Лілу 45.

Електронний хіт:

  • Crush – Tvorchi;
  • Fallinf – Tvorchi;
  • Віч-на-віч – Творчі;
  • GUMA – Onuka;
  • SHUM – Gо-A.

Хіп-хоп хіт:

  • KAVA – MamaRika;
  • Весну – ТНМК;
  • Додому – Kalush та Skofka;
  • Зорі – Kalush;
  • Таксі – Kalush, Христина Соловій

Естрадний хіт:

  • Ваша мати – СолоХа;
  • Діаманті – Олег Винник, Еліна Іващенко;
  • Зимова казка – Dzidzio;
  • На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив;
  • Не стримуй погляд – Ірина Білик.

Саундтрек:

  • На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);
  • Пола-ла-ла – Dakh Daughters і Софія Байбакова (Віктор Робот);
  • Сини України – Марина Маковій (Мати Апостолів);
  • Той день – Злата Огнєвіч (Пульс);
  • Хочу ще – СКАЙ (Все буде OK).

Концертне шоу:

  • Надя Дорофєєва – Dofamin;
  • Макс Барських – Bestseller;
  • Артем Пивоваров – Стихійна акустика;
  • ROAD – Tvorchi;
  • Monatik – Made With Love And Rhythm.

Інший формат:

  • DAKOOKA;
  • Green Grey;
  • LAYAH;
  • SINOPTIK;
  • Курган та Agregat.

Визначення номінантів відбувалось під час першого туру голосування за участю експертів журі премії. У 2021 році до його складу увійшло 75 представників музичної індустрії.

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