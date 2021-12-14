Стали відомі номінанти музичної премії Yuna 2022. Цьогоріч їх оголосили під час онлайн-трасляції.

Найбільше номінацій дісталося гуртам Tvorchi – вісім, Kalush – шість, виконавцям Wellboy – п’ять, Максиму Барських, Наді Дорофєєвій та Артему Пивоварову – по чотири.

Премію буде вручено у 16 ​​номінаціях.

Найкраща співачка:

Alyona Alyona;

Надя Дорофєєва;

Тіна Кароль

NK (Настя Каменських);

Jerry Heil.

Найкращий співак:

Володимир Дантес;

Макс Барських

Monatik;

Wellboy;

Артем Пивоваров.

Найкращий рок-гурт:

The Hardkiss;

Скай;

Океан Ельзи;

Бумбокс;

Без обмежень.

Найкращий поп-гурт:

Kalush;

Kazka;

Latexfauna;

Корупція;

Tvorchi.

Найкраща пісня:

SHUM – Gо-A;

Гуси – Wellboy;

Зорі – Kalush;

М’ята – Kazka;

Рандеву – Артем Пивоваров.

Найкраща пісня іноземною мовою:

Bestseller – Макс Барських, Zivert;

Falling – Tvorchi;

Горить – Надя Дорофєєва;

Зажигать – Monatik/Jomo;

Красное вино – NK.

Найкращий альбом:

Hotin – Kalush

KOLIR – Onuka;

ROAD – Tvorchi;

Жива і не залізна – The Hardkiss;

Красное вино – NK.

Найкращий кліп:

Bestseller – Макс Барських, Zivert;

SHUM – Gо-A;

Вишні – Wellboy;

Гуси – Wellboy;

Зажигать – Monatik/Jomo.

Найкращі дует (колаборація):

Bestseller – Макс Барських, Zivert;

Любила – Саша Чемеров та Бумбокс;

Місто весни – Океан Ельзи та Один у каное;

Поруч – Kazka та Alekseev;

Чому – Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.

Відкриття року:

Надя Дорофєєва;

MOLFAR;

Skofka;

Wellboy;

Лілу 45.

Електронний хіт:

Crush – Tvorchi;

Fallinf – Tvorchi;

Віч-на-віч – Творчі;

GUMA – Onuka;

SHUM – Gо-A.

Хіп-хоп хіт:

KAVA – MamaRika;

Весну – ТНМК;

Додому – Kalush та Skofka;

Зорі – Kalush;

Таксі – Kalush, Христина Соловій

Естрадний хіт:

Ваша мати – СолоХа;

Діаманті – Олег Винник, Еліна Іващенко;

Зимова казка – Dzidzio;

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив;

Не стримуй погляд – Ірина Білик.

Саундтрек:

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);

Пола-ла-ла – Dakh Daughters і Софія Байбакова (Віктор Робот);

Сини України – Марина Маковій (Мати Апостолів);

Той день – Злата Огнєвіч (Пульс);

Хочу ще – СКАЙ (Все буде OK).

Концертне шоу:

Надя Дорофєєва – Dofamin;

Макс Барських – Bestseller;

Артем Пивоваров – Стихійна акустика;

ROAD – Tvorchi;

Monatik – Made With Love And Rhythm.

Інший формат:

DAKOOKA;

Green Grey;

LAYAH;

SINOPTIK;

Курган та Agregat.

Визначення номінантів відбувалось під час першого туру голосування за участю експертів журі премії. У 2021 році до його складу увійшло 75 представників музичної індустрії.