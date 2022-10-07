Гуморист Валентин Міхієнко розповів, як Олександр Усик врятував його від травмування. Курйозна ситуація сталася під час знімань нового сезону проєкту Improv Live Show, який виходить на YouTube Нового каналу.

– У нас у гостях були Женя Кошовий і Олександр Усик. Звісно, ми не могли не зробити імпровізацію Швидкі побачення. Вирішили, що будемо з пацанами у жіночих образах. Нібито прийшли до Сашка Усика на побачення, залицялися, а він мав вгадати, які образи нам придумав Саша Педан. Я вигадав застрибнути на стіл, за яким сидів наш гість. Зрозуміло, якщо людина, яка важить під 100 кг, застрибує на стіл, найімовірніше, щось станеться, – згадує Міхієнко.

Хруснула ніжка: Валентин Міхієнко ледь не травмувався на побаченні з Усиком / 2 зображення

Припущення гумориста справдилися. Щойно він застрибнув на стіл, відчув, що його ніжка хруснула. Втім сам стіл залишився на місці, хоча стояв трохи криво.

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