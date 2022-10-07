Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Персони

Хруснула ніжка: Валентин Міхієнко ледь не травмувався на побаченні з Усиком

7 Жовтня 2022, 09:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Improv Live Show

Гуморист Валентин Міхієнко розповів, як Олександр Усик врятував його від травмування. Курйозна ситуація сталася під час знімань нового сезону проєкту Improv Live Show, який виходить на YouTube Нового каналу.

– У нас у гостях були Женя Кошовий і Олександр Усик. Звісно, ми не могли не зробити імпровізацію Швидкі побачення. Вирішили, що будемо з пацанами у жіночих образах. Нібито прийшли до Сашка Усика на побачення, залицялися, а він мав вгадати, які образи нам придумав Саша Педан. Я вигадав застрибнути на стіл, за яким сидів наш гість. Зрозуміло, якщо людина, яка важить під 100 кг, застрибує на стіл, найімовірніше,  щось станеться, – згадує Міхієнко.

Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Хруснула ніжка: Валентин Міхієнко ледь не травмувався на побаченні з Усиком / 2 зображення

Припущення гумориста справдилися. Щойно він застрибнув на стіл, відчув, що його ніжка хруснула. Втім сам стіл залишився на місці, хоча стояв трохи криво.

Зараз дивляться

– Ми продовжили імпровізацію, а після знімань у гримерці Саша Усик каже: “Ти коли застрибнув на стіл, а він хруснув, у мене спрацювала реакція. Я лівим коліном притримав стіл, щоб він до кінця не зламався, і ти не впав”. Так мене врятував від каліцтв Олександр Усик, – додає Міхієнко.

Читайте також:
Хруснула ніжка: Валентин Міхієнко ледь не травмувався на побаченні з УсикомВісім годин жартувала з мене: Дантес згадав подорож із Дорофєєвою на Домінікану

Теги
Валентин Міхієнко Новий канал Олександр Усик
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь