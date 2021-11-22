Російську співачку та акторку Марину Хлєбнікову, яка постраждала внаслідок пожежі у власній квартирі, зняли з апарату ШВЛ. Зірка прийшла до тями, проте лікарі оцінюють її стан як стабільно тяжкий.

За даними росЗМІ, Марина продовжує перебувати у реанімації, у неї тримається висока температура тіла (38,5°). Акторка не може самостійно приймати їжу, вона харчується через спеціальний зонд.

У Хлєбнікової діагностували опік дихальних шляхів 2-го ступеня. Лікарі заявили, що зірці потрібно буде переливання великої кількості крові.

Наразі рідні не коментують трагедію, що сталася. Лікарі, які стежать за Мариною, зазначили, що сім’я зірки чомусь не цікавиться її станом.

Нагадаємо, що Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно увечері 18 листопада. За попередніми даними, загоряння у приміщенні могло статися через непогашену цигарку чи проблеми з проводкою.

Крім Марини, у будинку перебували її чоловік та донька Домініка, яка й викликала рятувальників.

У Хлєбнікової понад 50% пошкоджень тіла та отруєння чадним газом. У зірки сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон.

Лікарі впізнали її не одразу, а лише після опитування рідних. У крові Хлєбнікової знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина).