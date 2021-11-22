Российскую певицу и актрису Марину Хлебникову, которая пострадала в результате пожара в собственной квартире, сняли с аппарата ИВЛ. Звезда очнулась, однако врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

По данным росСми, Марина продолжает находиться в реанимации, у нее держится высокая температура тела (38,5°). Актриса не может самостоятельно принимать пищу, она питается через специальный зонд.

У Хлебниковой диагностировали ожог дыхательных путей 2-й степени. Врачи заявили, что звезде потребуется переливание большого количества крови.

Пока родные не комментируют произошедшую трагедию. Врачи, которые следят за Мариной, отметили, что семья звезды почему-то не интересуется ее состоянием.

Напомним, что Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. По предварительным данным, возгорание в помещении могло произойти из-за непогашенной сигареты или проблемы с проводкой.

Кроме Марины в доме находились ее муж и дочь Доминика, которая и вызвала спасателей.

У Хлебниковой более 50% повреждений тела и отравление угарным газом. У звезды сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер.

Врачи узнали ее не сразу, а только после опроса родных. В крови Хлебниковой нашли алкоголь – 0,82 промилле (два-три бокала вина).