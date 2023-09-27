Ікона світової рок-музики Мік Джаггер натякнув на те, що творчий доробок гурту The Rolling Stones може піти на благодійність, а не у спадщину його дітям.

Йдеться про ті пісні, що гурт створив до 1971 року. Права на ранні композиції належать іншому лейблу. Джаггер поміркував над тим, що станеться з бек-каталогом The Rolling Stones у майбутньому, і сказав, що варто було б зробити добру справу.

– Моїм дітям не потрібно пів мільярда доларів, щоб жити добре, – сказав співак.

У Джаггера вісім дітей. Найстаршій із них – Керіс – 52 роки, наймолодшому сину Деверо – шість. Співак, що влітку відсвяткував 80-річний ювілей, був двічі одружений. Проте діти у нього від пʼяти різних жінок. Також він має пʼятьох онуків та правнучку. Оскільки співак не звертає уваги на вік, онуки називають його на імʼя, а не дідусем.