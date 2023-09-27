Икона мировой рок-музыки Мик Джаггер намекнул на то, что творческое наследие группы The Rolling Stones, может пойти на благотворительность, а не в наследство его детям.

Речь идет о тех песнях, которые группа создала до 1971 года. Права на ранние композиции принадлежат другому лейблу. Джаггер поразмышлял над тем, что произойдет с бэк-каталогом The Rolling Stones в будущем, и сказал, что стоило бы сделать доброе дело.

— Моим детям не нужно полмиллиарда долларов, чтобы жить хорошо, — сказал певец.

У Джаггера восемь детей. Самой старшей из них — Кэрис — 52 года, самому младшему сыну Деверо — шесть. Певец, который летом отпраздновал 80-летний юбилей, был дважды женат. Тем не менее, дети у него от пяти разных женщин. Также он имеет пять внуков и правнучку. Поскольку он не обращает внимания на возраст, внуки называют его по имени, а не дедушкой.