Євробачення без Росії: у мережі вимагають дискваліфікації країни-агресора

Шанувальники міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 запустили хештег #EurovisionWithoutRussia і прагнуть, щоб Росію відсторонили від участі у заході.

– Нагадуємо, що конкурс Євробачення було створено після Другої світової війни з метою об‘єднання всіх країн Європи. Зараз ми спостерігаємо, як одна з країн-учасниць вже 8-й рік загрожує територіальній цілісності України. Особливо зараз. Це неприпустимо, – йдеться в публікації.

Для того, щоб підтримати ідею, потрібно опублікувати допис чи історію із хештегом #EurovisionWithoutRussia і відміткою офіційної сторінки конкурсу. Або залишайте хештег під постами офіційних сторінок Євробачення в соціальних мережах.

Наразі користувачі мережі активно підтримують українську позицію. Із цим хештегом в Instagram розміщено 28 публікацій, у Facebook – сім, а у Twitter – 120.

Варто зазначити, що хештег запустили одразу після того, як президент країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про визнання “незалежності” тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Він підписав відповідні укази і “договори про дружбу” з ватажками луганських і донецьких терористів.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться у Турині (Італія). Півфінали заходу заплановані на 10 і 12 травня, а фінал – 14 травня. У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни.

Україну на Євробаченні представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У ній артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.