Поклонники международного песенного конкурса Евровидение 2022 запустили хэштег #EurovisionWithoutRussia и стремятся, чтобы Россию отстранили от участия в мероприятии.

— Напоминаем, что конкурс Евровидение был создан после Второй мировой войны с целью объединения всех стран Европы. Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже 8 лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо, – говорится в публикации.

Для того, чтобы поддержать идею, нужно опубликовать пост или историю с хештегом #EurovisionWithoutRussia и отметкой официальной страницы конкурса. Или оставляйте хештег под постами официальных страниц Евровидения в социальных сетях.

На данный момент пользователи сети активно поддерживают украинскую позицию. С этим хештегом в Instagram размещено 28 публикаций, в Facebook – семь, а в Twitter – 120.

Стоит отметить, что хештег был запущен сразу после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о признании “независимости” временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он подписал соответствующие указы и “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в Турине (Италия). Полуфиналы мероприятия запланированы на 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны.

Украину на Евровидении представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В ней артисты делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой.