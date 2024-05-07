Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення 2024 з піснею Teresa & Maria. Представниці України вийшли на сцену під номером п’ять.

Виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024

Артистки з’явилися перед міжнародною публікою у довгих вбраннях золотого кольору. Постановником виступу Alyona Alyona та Jerry Heil для Євробачення 2024 стала українська кліпмейкерка Таня Муіньо.

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Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення 2024 стартував 7 травня у шведському місті Мальме. За результатами голосування у фінал потраплять 10 країн-учасників.

Другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 9 травня. Переможця Євробачення 2024 визначать за результатами голосування глядачів та журі у суботу, 11 травня.

Наразі букмекери прогнозують Україні місце в п’ятірці, а фаворитами вважають представників Хорватії та Швейцарії.