У травні відбудеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2024 у Швеції. Уже відомі учасники всіх країн, а тому прогнози букмекерів на Євробачення 2024 активно оновлюються.

Україна тривалий час була в лідерах, проте з часом вилетіла з першої трійки, перемістившись на п’яте місце.

Хто переможе на Євробаченні 2024 – прогнози букмекерів

Згідно з прогнозами букмекерів на Євробачення 2024, п’ятірка фаворитів лишилася незмінною, хоча шанси на перемогу країн дещо змінилися.

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Швейцарія досі утримує лідерство – 23% (було 26%). На другому місці досі тримається Хорватія – 16% (було 17%).

На третій сходинці Нідерланди – 14% (було 11%), а на четвертій – Італія з 12% (було 11%).

П’ятірку лідерів закриває Україна, яка зміцнила позиції у рейтингу. Шанси на перемогу України на Євробаченні 2024 букмекери оцінюють у 8% (було 7%).

У десятці лідерів Євробачення 2024, на думку букмекерів, наразі Франція, Ізраїль, Греція, Ірландія та Бельгія.

Нагадаємо, Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні-2024 з піснею Teresa & Maria. Артистки вийдуть на сцену в Мальме в першому півфіналі 7 травня під п’ятим номером.