Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria представлять Україну на Євробаченні 2024 у шведському Мальме.
Факти ICTV з’ясували, про що пісня Teresa & Maria, а також публікують повний текст конкурсного треку від України.
Про що пісня Teresa & Maria від Alyona Alyona та Jerry Heil
Своєю піснею Teresa & Maria в обличчі об’єднаних жінок співачки говорять про необхідність єднання для добрих справ і важливих перемог.
– Ми щиро віримо в перемогу правди, але у світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними та говоритимемо злагоджено, – переконані представники України на Євробаченні 2024.
Власне навіть дует Alyona Alyona та Jerry Heil для музичного конкурсу є яскравим прикладом такого об’єднання. Дві окремі особистості, об’єднавши зусилля, змогли створити потужний трек і вибороти можливість представляти Україну на конкурсі в Мальме.
Попри це, не обійшлося без скандалу довкола образу матері Терези в пісні.
Teresa & Maria: текст пісні Alyona Alyona та Jerry Heil для Євробачення-2024
Джере-джере-джерело пробива собі шлях,
Щоби, щоби не було, світ на її плечах,
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті,
Але знай, в твоїй руці твоє власне щастя!
Oh…
Давай, мала, палай…
Oh…
I’m not holy, I’m alive
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
Навіть ще змаля ми шукали шлях,
Та життя – петля, ніби для тих, хто падає.
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є.
Знову не така, то надто м’яка,
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець…
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець!
І хай хтось хоче, аби ми зламались,
Хай бува в тобі заряду
Не по лікоть, а по палець,
І хай хтось хова за посмішкою
Ненависть і заздрість,
Коли ти пускаєш в серце гнів
Добра й любові замість,
Але в небі є святі,
Їх ноги бачили цю землю, знаєш.
Твій тернистий шлях
Саме тому є не даремно,
І хай буде дуже страшно й темно,
І часом не легко,
Та з тобою завжди будуть
З неба слідувати предки!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
Нагадаємо, Євробачення 2024 прийматиме місто Мальме (Швеція). Музичний конкурс традиційно пройде у травні. Вже відомо, що Україна виступить у першому півфіналі 7 травня. Ім’я переможця Євробачення 2024 дізнаємося під час гранд фіналу 11 травня.