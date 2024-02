Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria представлять Україну на Євробаченні 2024 у шведському Мальме.

Факти ICTV з’ясували, про що пісня Teresa & Maria, а також публікують повний текст конкурсного треку від України.

Про що пісня Teresa & Maria від Alyona Alyona та Jerry Heil

Своєю піснею Teresa & Maria в обличчі об’єднаних жінок співачки говорять про необхідність єднання для добрих справ і важливих перемог.

– Ми щиро віримо в перемогу правди, але у світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними та говоритимемо злагоджено, – переконані представники України на Євробаченні 2024.

Власне навіть дует Alyona Alyona та Jerry Heil для музичного конкурсу є яскравим прикладом такого об’єднання. Дві окремі особистості, об’єднавши зусилля, змогли створити потужний трек і вибороти можливість представляти Україну на конкурсі в Мальме.

Попри це, не обійшлося без скандалу довкола образу матері Терези в пісні.

Teresa & Maria: текст пісні Alyona Alyona та Jerry Heil для Євробачення-2024

Джере-джере-джерело пробива собі шлях,

Щоби, щоби не було, світ на її плечах,

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті,

Але знай, в твоїй руці твоє власне щастя!

Oh…

Давай, мала, палай…

Oh…

I’m not holy, I’m alive

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

Навіть ще змаля ми шукали шлях,

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає.

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є.

Знову не така, то надто м’яка,

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець…

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець!

І хай хтось хоче, аби ми зламались,

Хай бува в тобі заряду

Не по лікоть, а по палець,

І хай хтось хова за посмішкою

Ненависть і заздрість,

Коли ти пускаєш в серце гнів

Добра й любові замість,

Але в небі є святі,

Їх ноги бачили цю землю, знаєш.

Твій тернистий шлях

Саме тому є не даремно,

І хай буде дуже страшно й темно,

І часом не легко,

Та з тобою завжди будуть

З неба слідувати предки!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

Нагадаємо, Євробачення 2024 прийматиме місто Мальме (Швеція). Музичний конкурс традиційно пройде у травні. Вже відомо, що Україна виступить у першому півфіналі 7 травня. Ім’я переможця Євробачення 2024 дізнаємося під час гранд фіналу 11 травня.