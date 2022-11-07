Евровидение 2023: как будут выбирать представителя Украины

Глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, как будут выбирать представителя нашей страны на международный песенный конкурс в 2023 году.

По словам Оксаны, основная робота сейчас — определение списка финалистов. После сформированного лонг-листа уже состоялись прослушивания, по результатам которых будет составлен шорт-лист. Об этом она рассказала в эфире марафона Единые новости.

— Учасникам, которые войдут в шорт-лист, будет также предложено составить договор и уже до 17 ноября мы объявим список финалистов — ту 10, которая будет выступать в прямом эфире 17 декабря, и среди которых зрители и жюри выберут, кто будет представлять Украину в Великобритании, — отметила Скибинская.

Песни финалистов будут обнародованы за 2-3 недели до финала для того, чтобы аудитория смогла ознакомиться с композициями лучше.

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— Правила голосования остаются прежними: распределение голосов 50 на 50 — жюри и зрители. Последние будут определять победителя в Дії. Еще одним нововведением в этом году является то, что все голосования происходят с помощью приложения Дія, — подытожила Оксана.

Ранее пользователи приложения Дія выбрали тройку победителей голосования за жюри Нацотбора на Евровидение 2023. Наибольшее количество голосов набрали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.