Імена дітей, які вижили: Tvorchi з’явилися на відкритті Євробачення 2023 у символічних костюмах

Відкриття Євробачення 2023 у Ліверпулі традиційно розпочалося з Бірюзової доріжки. Усі 37 учасників із різних країн, зокрема й український дует Tvorchi, проходять до приміщення ліверпульського Сент-Джордж-Голу.

Так, український дует з’явився в чорно-червоних костюмах, на яких написані імена дітей, які народилися під час війни. Tvorchi купили для них інкубатори, які врятували їм життя. Артисти заявили, що коли діти народилися, то важили дуже мало – їхню вагу написано на костюмах поруч з іменами.

Музиканти зізналися, що перемога для них не є пріоритетом.

– Найголовніше для нас – це представити країну найкращим чином. Ми хочемо показати, наскільки Україна різна, і наша електронна музика в цьому допоможе, – заявили Tvorchi.

Нагадаємо, що прогнози букмекерів на Євробаченні 2023 пророкують перемогу Швеції. У цієї країни шанс на перемогу становить аж 42%. Друге місце за Фінляндією з позначкою у 23%, а ось трійку лідерів замикає Україна з показником лише в 5%.

Tvorchi виступлять уже у фіналі Євробачення 2023 13 травня з піснею Heart of Steel. Примітно, що у пісні є кілька версій, зокрема й ремікси. Кожен зможе знайти пісню про сміливих українців у тому стилі, в якому до душі.