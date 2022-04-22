Хореограф Євген Кот під час телемарафону розповів про свою волонтерську діяльність.

– З самого початку я почав допомагати військовим та ТРО, які були недалеко від мого будинку. Вони стояли на постах і розорталися біля нас. Ми привозили їм коктейлі Молотова, які робили із сусідами, я відвозив дуже багато тканин для сіток. Після цього я допомагав артилеристам, і давав їм усе, чого вони потребували, включаючи їжу та одяг, – розповів хореограф.

Євген додав, що через деякий час йому довелося переїхати на Західну Україну, але й там він не сидів без діла.

– Після переїзду я почав збирати гроші для придбання різних речей для військових, включаючи турнікети. Ми вже купили чотири автомобілі та передали хлопцям. Дружина мені також допомагає фінансово – вона разом із командою створили онлайн-курс. Зібрані гроші передають ЗСУ, для прихистків, або ж у мій фонд, – додав Кот.

Хореограф розповів, що днями вони з дружиною поїдуть до одного з прихистків Чернівців, де живуть 100 людей – 20 із них діти. Вони влаштують для них маленьку версію шоу Україна має талант, де малеча показуватиме свої творчі вміння.