Хореограф Евгений Кот во время телемарафона рассказал о своей волонтерской деятельности.

— С самого начала я начал помогать военным и ТРО, которые были недалеко от моего дома. Они стояли на постах и развернулись возле нас. Мы привозили им коктейли Молотова, которые делали с соседями, я отвозил очень много ткани для сеток. После я помогал артиллеристам, и давал им все, в чем они нуждались, включая еду и одежду, — рассказал хореограф.

Евгений добавил, что спустя время ему пришлось переехать на Западную Украину, но и там он не сидел без дела.

— После переезда я начал собирать деньги для покупки различных вещей для военных, включая турникеты. Мы уже купили четыре автомобиля и передали ребятам. Жена мне также помогает финансово — она вместе с командой создали онлайн-курс. Собранные деньги передают ЗСУ, для убежищ, или же в мой фонд, — добавил Кот.

Хореограф рассказал, что на днях они с женой поедут в одно из убежищ Черновцов, где живут 100 человек — 20 из них дети. Они устроят для них маленькую версию шоу Україна має талант, где детки будут показывать свои творческие умения.