Олег Шульга – актор, відомий за стрічками та серіалами Доброволець, Червоний, Довбуш тощо. Його героїчні, воєнні кіноролі абсолютно правдиві, адже артист пішов воювати добровольцем у 2014-му, роком пізніше був демобілізований.

Наразі він в окремій піхотній бригаді, яка звільняє Херсонщину від окупантів. На тлі розривів Градів Олег Шульга ексклюзивно розповів Фактам ICTV, як тимчасово змінив кіномайданчик на передову.

– Найтяжчий вибір був у 2014-му, тоді було найбільш страшно, але я зробив особистий крок. Зараз навпаки, я не до кінця вірив, що ось така війна взагалі можлива. Я переконаний, що це остаточний кінець Росії, свідомий крок до самогубства. Але, коли вони його зробили, в мене не було вибору, я мусив, адже я підписався ще в 2014-му. Гадаю, це можливість закінчити ту справу, яку почав вісім років тому. Я маю її доробити, довоювати нашу спільну українську, ба більше, ту війну, яка триває вже кілька століть. Перед нами поставили обов’язок, і ми маємо його виконати.

На думку актора, нині в інформаційному просторі та соцмережах панує справді бойовий дух. Люди близько до серця сприймають як чергові перемоги, так і людські втрати. Та Олег Шульга вважає, що нам потрібно усвідомити: повномасштабна війна – це тривалий процес, і перемога не настане завтра.

Справді можна буде видихнути, коли ми їх (окупантів) відкинемо до кордону – додає актор. Опісля перемоги, війну має продовжити культурний сектор заради зміцнення національної свідомості.

– Тому цей шлях буде довшим і він вже лежить у площині культури, і тут вже продовжимо працювати і ви, і ми, і вчителі, і вихователі дитячих садочків. Це довший шлях.

А поки його бригада та ЗСУ загалом мають просуватися вперед, каже артист-військовий. А це комплексні задачі, які вимагають професійної роботи: і дізнаватись, що там за нашими межами, і напрацьовувати рішення, тому що кожен наступний крок має бути виваженим, без ймовірності людських втрат.

– В ідеалі ми всі знаємо теорію: спочатку авіація, потім артилерія, потім танки і вже піхота, намагаємося, рухаємося до ідеалу. Зараз ми досить близько до переднього краю, аж зовсім близько, ви чули вже, як працює реактивна артилерія (Олег нагадує про відлуння системи Град на фоні, – Ред.).

Війну Олег Шульга та його бойові побратими називають роботою. Роботою, яка має повернути до мирного життя та улюбленої професії.

– У нас є ще годинка, щоб підготуватися, щоб вийти на роботу. А це моє відкриття, з 2014-го року, хто б не працював, чи розвідники, чи снайпери, спецназ чи піхота – усі, щоб вижити і зберегти психіку, усі кажемо – робота. Тому що ми мусимо цю роботу зробити і повернутися до тієї, що була раніше, повернутися до своїх сімей. Ми її зробимо, мусимо зробити всі разом.

Фото: Олег Шульга