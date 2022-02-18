Хореограф Євген Кот дав інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV, де розповів, про роботу напідпитку, найбільший гонорар та про свою найпотаємнішу мрію.

Танцюрист розповів, що його найбільше бісить у коментарях.

– Мене дратують коментарі, в яких ображають мою дружину, – зізнався Євген.

Шоумен додав, що йому тепер подобається судити, а не танцювати, і якби не танці, то він пішов би в циркове мистецтво. Хореограф зізнався, що найскладніше судити саме дітей – їх не хочеться образити, адже вони можуть залишити свою справу.

Кот також розповів, що чув про себе деякі чутки, за якими він має романи з усіма партнерками. Також найчастіше люди кажуть хореографу, що в житті він нижчий, ніж виглядає на екранах.

– Якось ми виступали напідпитку. Ми не мали тоді працювати, і випили трохи пива. Це було дуже погано, – розповів Євген про один із випадків у своїй кар’єрі.

Ведучою майбутнього шоу Танці. World of Dance стала дружина Євгена – Наталія Татаринцева. Танцюрист уже прокоментував, як це сталося.

– Усі думають, що я купив це місце. Але мене запитали, кого можна покликати на проєкт і я запропонував свою дружину. Після цього вже їй запропонували зайняти крісло журі, – ділиться історією артист.

Шоумен зізнався, що всю зарплату віддаватиме їй, хоч і отримуватиме більше грошей за участь.

Найбільший гонорар у Євгена був на корпоративі за кордоном – за нього він одержав кілька тисяч доларів.

Наразі хореограф найбільше мріє про дитину.