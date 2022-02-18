Хореограф Евгений Кот дал интервью программе Утро в большом городе на ICTV, где рассказал, о работе подвыпившим, самом большом гонораре и о своем самой сокровенной мечте.

Танцор рассказал, что его больше всего задевает в комментариях.

— Меня бесят комментарии, в которых обижают мою жену, — признался Евгений.

Шоумен добавил, что ему теперь больше нравится судить, а не танцевать, и если бы не танцы, то он пошел бы в цирковое искусство. Хореограф признался, что сложнее всего судить именно детей — их не хочется обидеть, ведь они могут бросить свое дело.

Кот также рассказал, что слышал о себе некоторые слухи, по которым у него есть романы со всеми партнершами. Также чаще всего люди говорят хореографу, что в жизни он ниже, чем он выглядит на экранах.

— Однажды мы выступали подвыпившими. Мы не должны были тогда работать, и выпили немного пива. Это было очень плохо, — рассказал Евгений об одном из случаев в своей карьере.

Ведущей грядущего шоу Танцы. World of Dance стала жена Евгения — Наталья Татаринцева. Танцор уже прокомментировал, как это произошло.

— Все думают, что я купил это место. Но меня спросили, кого можно позвать судить на проект и я предложил свою жену. После этого уже ей предложили занять кресло жюри, — делится историей артист.

Шоумен признался, что всю зарплату будет отдавать ей, хоть и будет получать больше денег за участие.

Самый большой гонорар у Евгения был на корпоративе за рубежом — за него он получил несколько тысяч долларов.

Сейчас хореограф больше всего мечтает о ребенке.