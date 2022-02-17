Королева Великобритании Елизавета II публично пожаловалась на проблемы с ногами.

Это произошло на официальном мероприятии, во время которого монарх приветствовала нового министра обороны, генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника, контр-адмирала Джеймса Маклеода в Виндзорском замке.

95-летняя королева стояла немного сгорбившись и опиралась на трость. На вопрос о самочувствии она призналась, что “не может двигаться.”

По данным иноСМИ, у Елизаветы II отказывают ноги, а недуг связан с возрастными изменениями.

Для публичного мероприятия Елизавета II выбрала платье с цветочным принтом и черные туфли на низком ходу. Журналисты отметили, что королева чувствовала себя немного скованной, но все равно улыбалась.

Напомним, что слухи о проблемах со здоровьем у королевы появились в октябре 2021 года. Тогда она посетила службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и впервые появилась на официальном публичном мероприятии с тростью.

Позже британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. Сейчас Ее Величество все реже появляется на публике.

Недавно стало известно, что принц Чарльз виделся с Елизаветой II за два дня до того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

Однако у королевы никаких симптомов заболевания с тех пор не обнаружилось. Считается, что Елизавета II вакцинирована, а за ситуацией следят ее врачи.