Принц Чарльз, який 9 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, напередодні бачився з британською королевою Єлизаветою ІІ.

Відомо, що королева контактувала з принцом Чарльзом за два дні до того, як він отримав позитивний результат на Covid-19.

Принц Уельський самоізолювався після того, як з’ясувалося, що він заразився вірусом вдруге.

Королівські помічники кажуть, що у нього немає сильних симптомів.

Те, що Чарльз бачив свою 95-річну матір недавно – підтвердили сьогодні.

Відомо, що вони зустрілися у вівторок, коли монарх повернувся з поїздки до Сандрінгема.

Вважається, що Єлизавета ІІ вакцинована, а за ситуацією стежать її лікарі.

– Королева та принц Уельський нещодавно зустрічалися. Її Величність не має жодних симптомів. Ситуація під контролем, – заявило джерело The Sun.

Коронавірус у Чарльза

9 лютого у прес-службі Принца Уельського та герцогині Корнуольської заявили, що Чарльз захворів на коронавірус.

Раніше спадкоємець британського престолу вже хворів на коронавірус. У березні 2020 року Чарльз отримав позитивний тест, тоді у нього були легкі симптоми захворювання.