Принц Чарльз, який 9 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, напередодні бачився з британською королевою Єлизаветою ІІ.
Відомо, що королева контактувала з принцом Чарльзом за два дні до того, як він отримав позитивний результат на Covid-19.
Принц Уельський самоізолювався після того, як з’ясувалося, що він заразився вірусом вдруге.
Королівські помічники кажуть, що у нього немає сильних симптомів.
Те, що Чарльз бачив свою 95-річну матір недавно – підтвердили сьогодні.
Відомо, що вони зустрілися у вівторок, коли монарх повернувся з поїздки до Сандрінгема.
Вважається, що Єлизавета ІІ вакцинована, а за ситуацією стежать її лікарі.
– Королева та принц Уельський нещодавно зустрічалися. Її Величність не має жодних симптомів. Ситуація під контролем, – заявило джерело The Sun.
Коронавірус у Чарльза
9 лютого у прес-службі Принца Уельського та герцогині Корнуольської заявили, що Чарльз захворів на коронавірус.
Раніше спадкоємець британського престолу вже хворів на коронавірус. У березні 2020 року Чарльз отримав позитивний тест, тоді у нього були легкі симптоми захворювання.