Єлизавета II побажала, щоб дружина принца Чарльза стала королевою-консортом

Королева Великої Британії Єлизавета II висловила бажання, щоб дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла, стала королевою-консортом, коли спадкоємець престолу стане королем.

Про це Єлизавета II заявила у повідомленні, присвяченому 70-річчю свого правління. За словами королеви Британії, вона щиро бажає, щоб Камілла мала цей титул у майбутньому.

Королева-консорт – це дружина очільника держави. Зазвичай вона поділяє соціальний ранг та статус свого чоловіка, але не має політичних і військових повноважень. Цим вона відрізняється від королеви, що має всі повноваження монарха та наслідує престол після смерті попередника.

У такий спосіб Єлизавета II вирішила давню невизначеність щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської.

Повідомлення королеви Великої Британії означає, що статус 74-річної Камілли дозволить їй виконувати королівську роль поруч із Чарльзом після того, як він очолить державу.

Принц Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Принц Уельський раніше був одружений з принцесою Діаною, проте вона загинула у 1997 році в автокатастрофі у Парижі.