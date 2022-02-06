Елизавета II пожелала, чтобы супруга принца Чарльза стала королевой-консортом

Королева Великобритании Елизавета II выразила желание, чтобы супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, стала королевой-консортом, когда наследник престола станет королем.

Об этом Елизавета II заявила в сообщении, посвященном 70-летию своего правления. По словам королевы Британии, она искренне желает, чтобы у Камиллы был этот титул в будущем.

Королева-консорт – это жена главы государства. Обычно она разделяет социальный ранг и статус мужа, но не имеет политических и военных полномочий. Этим она отличается от королевы, которая имеет все полномочия монарха и наследует престол после смерти предшественника.

В такой способ Елизавета II решила давнюю неопределенность относительно будущего титула герцогини Корнуолльской.

Сообщение королевы Великобритании означает, что статус 74-летней Камиллы позволит ей выполнять королевскую роль рядом с Чарльзом после того, как он возглавит государство.

Принц Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Принц Уэльский ранее был женат на принцессе Диане, однако она погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже.