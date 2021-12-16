16 грудня в українському прокаті виходить довгоочікувана кінострічка Спенсер: Таємниця принцеси Діани. Про леді Ді знято безліч фільмів і серіалів. Сьогодні її називають іконою стилю. Незважаючи на те, що серед живих принцеси немає вже 24 роки, про неї не перестають говорити.

Як принцеса Діана стала іконою стилю – далі в матеріалі.

Діана Френсіс Спенсер була доволі скромною та сором’язливою дівчиною, родом із аристократичної родини. У 1970-х вона одягалася відповідно до статусу — пуловери, сорочки, спідниці та сукні нижче колін. До того ж, на той час дівчина працювала помічницею вихователя у дитячому садочку.

Тоді ж Діана вперше познайомилася з принцом Чарльзом, своїм майбутнім чоловіком, і між ними почалися стосунки. Відбою від журналістів у принцеси не було, вона завжди була у центрі їхньої уваги.

У лютому 1981 року Діана та Чарльз оголосили про заручини, тоді гардероб 20-річної дівчини зазнав кардинальних змін. У ньому з’явилися суворі костюми та приталені сукні від іменитих дизайнерів.

Весільна сукня леді Ді також запам’яталася, оскільки досі її шлейф вважається найдовшим в історії королівських весіль – сім метрів. Дизайнерів для свого святкового вбрання дівчина обрала самостійно – ними стали Девід та Елізабет Емануель.

Консультантом зі стилю Спенсер протягом 16 років була редакторка британського Vogue Анна Гарві. Принцеса завжди знала, чого хоче, проте це не завжди було в тренді.

Оскільки леді Ді перебувала в статусі принцеси, їй потрібно було носити вбрання британських кутюр’є, проте серед них були не лише всесвітньо відомі, а й молоді таланти.

Спенсер любила одягатися у яскраві кольори, носила взуття на невеликих підборах, а то й зовсім без них, і великі аксесуари – чокери, кліпси. Вона ніколи не з’являлася на публіці в тому самому вбранні.

На початку 1990-х шлюб принца та принцеси Уельських розпався. Тоді леді Ді й відчула свободу щодо одягу, оскільки тепер їй не потрібно було підганяти себе під королівські рамки.

Вона почала відвідувати модні покази, закриті сукні в підлогу замінила короткими та відкритими, змінила зачіску. Анна Гарві почала добирати їй сміливе вбрання, демонструючи її привабливість і сексуальність.

До лаконічного стилю принцеса прийшла сама. Стриманий макіяж, завжди охайно зачесане волосся, короткі приталені сукні та підбори. Улюбленим дизайнером Спенсер був Джанні Версаче. Колись модельєр навіть відправив Діані цілу фуру вбрання на знак подяки, що вона обирає його одяг, проте леді Ді не приймала таких подарунків і повернула їх назад.

Кожна поява принцеси Діани обговорювалася в ЗМІ як головна модна подія.

Наразі сукні, комірці, кардигани та багато іншого знаходять відображення в сучасній моді. Діану досі вважають іконою стилю. Їй присвячують колекції, беруть за основу гардероб ранніх років і переробляють під сучасний стиль.