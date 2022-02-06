6 лютого важлива дата для всієї Великої Британії — рівно 70 років тому Єлизавета II була проголошена королевою держави. За ці роки багато що змінилося не лише в її країні, а й у всьому світі — відбувся розпад Британської імперії, процес деколонізації, холодна війна, вихід людини в космос і навіть висадка людини на Місяць.

За ці 70 років також з’явилися телебачення та інтернет, без яких тепер життя уявити неможливо. Але й сама королева доклала руку до формування світу.

Топ фактів про 70-річне правління Єлизавети II – далі в матеріалі.

На сьогодні королева вважається найстарішим главою держави у світі. За нею також рекорд за тривалістю правління. Вона побила рекорд своєї прабабусі – королеви Вікторії. Та правила 63 роки і сім місяців.

Єлизавета II стала першим британським монархом, який відзначив діамантову річницю весілля. Вона була одружена цілих 73 роки – у квітні 2021 року її друга половинка принц Філіп помер у віці 99 років.

Королева стала першою з монархів, кому вдалося здійснити кругосвітню подорож. Це сталося у 1954 році та зайняло пів року.

Вона першою з монархів надіслала електронного листа у 1976 році, а також відмовилася від виробів із натурального хутра у 2019 році.

Єлизаветі II належить лише кілька об’єктів – замок Балморал, Сандрінгемський палац та герцогство Ланкастер. Інші землі, що належать правителю держави, керуються державним органом. Сам монарх отримує від них відсоток, що йде заробітну плату персоналу обслуговування та інші життєві витрати.

Королева також інвестувала в офшори – близько $13 млн було перераховано на рахунки фондів, зареєстрованих на Кайманових та Бермудських островах.

Єлизавета II не має платити податки, але робить це добровільно з 1993 року.

Королева не входить до списку найбагатших людей за версією Forbes. Її капітал оцінюється у $500 млн.

Єлизавета ІІ має право призначати прем’єр-міністрів. Вона зустрічається із прем’єром щотижня для обговорення важливих питань.

Королева любить камеру — вона стала героєм понад 100 телевізійних шоу та фільмів. 2013 року її нагородили премією BAFTA за підтримку кіноіндустрії країни.

Єлизавету II визнали найкращою дівчиною Джеймса Бонда за ролик для церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році.

Її головне хобі – розведення скакових коней та верхова їзда. Самі перегони їй навіть дають прибуток – за останні 30 років перемоги королівських коней допомогли заробити $8,8 млн.

У королеви за все життя було 30 собак породи коргі, але кілька років тому вона вирішила не заводити нових улюбленців.

Єлизавета II не має паспорта своєї країни, оскільки королева неспроможна видати його сама собі. Також вона може їздити за кермом автомобіля без прав з аналогічної причини.

За словами особистого костюмера Єлизавети II Анджели Келлі, із 775 кімнат Букінгемського палацу королева використовує лише шість.

2007 року королева увійшла до списку 50 найчарівніших жінок планети за версією Vogue.