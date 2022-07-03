Єлизавета II передає частину королівських обов’язків принцу Чарльзу

Посадову інструкцію королеви Єлизавети II переписали, щоб зменшити кількість обов’язків, які потрібно виконувати. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Зазначається, що Букінгемський палац змінив деталі ролі монарха як глави держави і віднині частину повноважень отримає 73-річний принц Уельський Чарльз.

З “офіційних обов’язків” королеви у звіті палацу вилучили конкретні події, такі як державне відкриття парламенту. Звіт було опубліковано після платинового ювілею (70-та річниця вступу на престол Єлизавети II, – Ред.) королеви.

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У новій версії більше уваги приділяється підтримці королівської родини. Сам звіт все ще складається з двох ключових елементів: глави держави та глави нації. Як глава держави, відповідно до “формальної конституційної концепції”, королева “має виконувати” конкретні обов’язки.

Раніше вони були викладені у списку з 13 пунктів, включаючи державне відкриття парламенту, призначення прем’єр-міністра, а також здійснення та прийом державних візитів.

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Натомість нова версія пропонує більш вільне визначення, зазначаючи, що роль королеви “охоплює низку парламентських і дипломатичних обов’язків” і що вона лише “приймає” інших глав держав, які відвідують країну.

Друга частину посадового опису монарха – символічна роль глави нації. Її королева виконує там, “де це доцільно чи необхідно”.

З шести ключових подій королівського календаря, було видалено державне відкриття парламенту, а чотири з п’яти подій цього року раніше “очолював” принц Уельський. Королева була присутня цьогоріч на церемонії Trooping the Colour, приватному обіді в День підв’язки та надіслала повідомлення Royal Ascot.