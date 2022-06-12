Королева Великої Британії Єлизавета II стала другим за тривалістю правління монархом. Зовсім недавно вона випередила короля Таїланду, який керував країною трохи понад 70 років.

Зараз рекорд тримається за королем Франції Людовіком XIV – він сидів на троні 72 роки та 110 днів у період з 1643 по 1715 рік.

Проте Єлизавета II навіть зараз може похвалитися серйозним рекордом у межах Великої Британії – вона править країною з 1953 року і до 2015 року побила рекорд своєї прабабусі Вікторії.

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На престол королева зійшла 70 років тому після смерті батька, Георга VI, 1952 року – коронацію вперше транслювали на телебаченні, і за церемонією стежили 27 млн ​​людей. Тоді знакову для історії подію висвітлювали понад 2 тис. журналістів із майже 100 країн.

На початку червня Єлизавета II відсвяткувала свій платиновий ювілей – вона займає трон уже 70 років, і на честь цього проходили масові паради у країні.

Щоправда, проблеми з пересуванням завадили їй відвідати багато заходів, але вона все ж таки з’явилася на балконі Букінгемського палацу у фінальний день святкування. Це може бути остання поява королеви на балконі перед великою кількістю людей.