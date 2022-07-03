Елизавета II передает часть королевских обязанностей принцу Чарльзу

Должностное руководство королевы Елизаветы II переписали, чтобы уменьшить количество обязанностей, которые нужно выполнять. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Отмечается, что Букингемский дворец сменил детали роли монарха как главы государства и теперь часть полномочий получит 73-летний принц Уэльский Чарльз.

Из “официальных обязанностей” королевы в ежегодном отчете дворца изъяли конкретные события, такие как государственное открытие парламента. Отчет был опубликован после платинового юбилея (70-я годовщина вступления на престол Елизаветы II, – Ред.) королевы.

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В новой версии больше внимания уделяется поддержке королевской семьи. Сам отчет по-прежнему состоит из двух ключевых элементов: главы государства и главы нации. Как глава государства, согласно “формальной конституционной концепции”, королева “должна выполнять” конкретные обязанности.

Ранее они были изложены в списке из 13 пунктов, включая государственное открытие парламента, назначение премьер-министра, а также проведение и прием государственных визитов.

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Новая версия предлагает более свободное определение, отмечая, что роль королевы “охватывает ряд парламентских и дипломатических обязанностей” и что она лишь “принимает” других глав государств, посещающих страну.

Вторая часть должностного описания монарха – символическая роль главы нации. Ее королева выполняет там, “где это целесообразно или необходимо”.

Из шести ключевых событий королевского календаря убрали государственное открытие парламента, а четыре из пяти событий этого года ранее “возглавлял” принц Уэльский. Королева присутствовала на церемонии Trooping the Colour, частном обеде в День подвязки и прислала сообщение Royal Ascot.