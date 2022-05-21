Єлизавета II та королівська родина працюють над збільшенням кількості біженців з України, які можуть приїхати до Великої Британії.

За даними джерела, наближеного до королівської сім’ї, вони заклялися зробити свій внесок у прийманні біженців. Звірства окупантів із Росії на території України не залишили нікого байдужими.

Члени королівської сім’ї також пожертвували величезні кошти на допомогу нашій країні, але про конкретні цифри не повідомляється.

Зараз дивляться

Зараз у Великій Британії близько 54 тис. українських біженців – сім’я Єлизавети II приєднається до місцевих політиків та власників великого бізнесу, які пропонують прийняти набагато більше людей – з початку повномасштабного вторгнення, з України виїхало понад 6 млн людей.

Раніше Єлизавета II усім своїм зовнішнім виглядом натякнула на підтримку України – під час одного із важливих заходів вона була одягнена в жовте пальто від Stewart Parvin під яким була квіткова шовкова сукня та капелюх з блакитними квітами від бренду Rachel Trevor-Morgan.

У такому вбранні вона була присутня на відкритті меморіальної дошки на честь офіційного початку роботи лінії Елізабет на вокзалі Паддінгтон у Лондоні.

Ще у квітні представники Букінгемського палацу заявляли, що Єлизавета II не відвідуватиме публічні заходи через проблеми з пересуванням. Якщо монарх і буде присутній на заході, то про це повідомлять того ж дня.