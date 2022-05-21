Елизавета II и королевская семья работают над увеличением количества беженцев из Украины, которые могут приехать в Великобританию.

По данным источника, приближенного к королевской семье, они поклялись внести свою лепту в прием беженцев. Зверства оккупантов из России на территории Украину не оставил никого равнодушным.

Члены королевской семьи также пожертвовали огромные средства на помощь нашей стране, но о конкретных цифрах не сообщается.

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Сейчас в Великобритании около 54 тыс. украинских беженцев — семья Елизаветы II присоединится к местным политикам и владельцев крупного бизнеса, которые предлагают принять гораздо больше людей — с начала полномасштабного вторжения, из Украины выехало более 6 млн человек.

Ранее Елизавета II всем своим внешним видом намекнула на поддержку Украины — на одном из важных мероприятий она была одета в желтое пальто от Stewart Parvin под которым было цветочное шелковое платье и шляпу с голубыми цветами от бренда Rachel Trevor-Morgan.

В таком наряде она присутствовала на открытии мемориальной доски в честь официального начала работы линии Элизабет на вокзале Паддингтон в Лондоне.

Еще в апреле представители Букингемского дворца заявляли, что Елизавета II не будет посещать публичные мероприятия из-за проблем с передвижением. Если монарх и будет присутствовать на мероприятии, то об этом сообщат в тот же день.