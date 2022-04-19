Королева Великої Британії Єлизавета II не відвідуватиме публічні заходи через проблеми з пересуванням. Про це заявили у Букінгемському палаці.

Якщо монарх і буде присутньою на заході, то про це повідомлять того ж дня. Також її супроводжуватиме ще один член королівської родини.

Раніше присутність королеви обговорювалася за кілька місяців до події, а її плани були розписані на місяці наперед. Тепер поява Єлизавети II не буде гарантованою.

Вже 21 квітня їй виповниться 96 років – навіть заходи на честь дня народження королева може пропустити.

Нагадаємо, що принц Чарльз уперше замінив Єлизавету ІІ на традиційному обряді, який вона виконувала 70 років. Йдеться про Чистий четвер – мати принца не змогла провести великодні заходи за станом здоров’я.

– Цього року мені випала величезна честь представляти Її Величність Королеву на службі у Великий четвер, коли християни пам’ятають, що смиренність і жертовність лежать в основі нашої віри, – заявив Принц Чарльз.

Відомо, що після Covid-19, королева почувається втомленою та виснаженою. Про це вона заявила під час спілкування з пацієнтом однієї з лікарень Англії, який також перехворів на небезпечний вірус. Хворобу в Єлизавети ІІ виявили ще в лютому, і, за словами представників королеви, вона перенесла її у легкій формі.