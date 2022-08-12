Єгор Крутоголов передав антидрон захисникам Миколаєва

Актор Дизель шоу на ICTV Єгор Крутоголов поділився новим волонтерським досягненням своєї команди. Цього разу Дизелі ініціювали збір коштів для ЗСУ і на отримані донати придбали антидрон.

– Нарешті ми його отримали! Не буду розповідати, через що ми пройшли, щоб цей антидрон опинився тут, але я радію, бо все ж таки нам це вдалося. Дякую всім, хто донатив! Слава нації! – написав Крутоголов у Facebook.

Дрон – це подарунок Миколаєву від Дизель шоу та усіх відданих його фанатів, розповів Єгор. Донати на новий прилад для армії України надходили з різних країн та навіть континентів.

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– Так довго його виробляли, довго доставляли, але головне — він тут і дуже скоро почне рятувати життя українців! – прокоментував Єгор.

Придбана гвинтівка-антидрон допомагатиме українським військовим знищувати безпілотники. Прилад пригнічує канали управління, супутникову навігацію та перешкоджає передачі даних між оператором і безпілотником.

Нещодавно Дизель Студіо заснували Благодійну організацію Дизель фонд, мета якої — допомога ЗСУ, ТрО та всім українцям, що захищають рідну землю від фашистської навали.