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Єгор Крутоголов передав антидрон захисникам Миколаєва

12 Серпня 2022, 18:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Єгор Крутоголов передав антидрон захисникам Миколаєва

Актор Дизель шоу на ICTV Єгор Крутоголов поділився новим волонтерським досягненням своєї команди. Цього разу Дизелі ініціювали збір коштів для ЗСУ і на отримані донати придбали антидрон.

– Нарешті ми його отримали! Не буду розповідати, через що ми пройшли, щоб цей антидрон опинився тут, але я радію, бо все ж таки нам це вдалося. Дякую всім, хто донатив! Слава нації! – написав Крутоголов у Facebook.

Дрон – це подарунок Миколаєву від Дизель шоу та усіх відданих його фанатів, розповів Єгор. Донати на новий прилад для армії України надходили з різних країн та навіть континентів.

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– Так довго його виробляли, довго доставляли, але головне — він тут і дуже скоро почне рятувати життя українців! – прокоментував Єгор.

Придбана гвинтівка-антидрон допомагатиме українським військовим знищувати безпілотники. Прилад пригнічує канали управління, супутникову навігацію та перешкоджає передачі даних між оператором і безпілотником.

Нещодавно Дизель Студіо заснували Благодійну організацію Дизель фонд, мета якої — допомога ЗСУ, ТрО та всім українцям, що захищають рідну землю від фашистської навали.

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Єгор Крутоголов Дизель Шоу
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