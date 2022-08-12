Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео ТБ

Миколаєве, мусиш стояти! Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

12 Серпня 2022, 10:37
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Миколаєве, мусиш стояти! Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

Актори Дизель Шоу Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок та Юлія Мотрук зачитали вірш про місто-герой Миколаїв. У такий спосіб зірки ICTV, які родом із Миколаєва, вирішили підтримати своїх земляків.

У відео Дизелі розповіли про теперішнє життя у місті та жахіття, які доводиться там переживати українцям. Відео супроводжують кадри воєнних злочинів рашистів у Миколаєві та страшні наслідки бомбардувань.

Зараз дивляться

Попри весь біль, актори вірять у перемогу України та відбудову свого рідного міста. Вони закликали земляків не здаватися і мужньо тримати оборону. Адже Миколаїв зараз – щит для всієї України на південному боці.

– Миколаєве, мусиш стояти! Ти весь південь сьогодні тримаєш! Ти кордон поміж світлом і злом, отже, здатися права не маєш!

За основу відеозвернення зірки взяли вірш з інтернету, який дещо змінили.

– Цей вірш невідомого автора ми знайшли на теренах інтернету, дозволили собі трохи допрацювати й випустити в ефір на підтримку рідного міста. Якщо ця талановита й напрочуд скромна людина знайдеться, ми готові вказати її авторство. Слава Україні!

Читайте також:
Б'є наше військо бидло кремлівське: Сергій Лазановський присвятив новий трек ЗСУБ’є наше військо бидло кремлівське: Сергій Лазановський присвятив новий трек ЗСУ

Теги
Війна в Україні Дизель Шоу Миколаїв
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь