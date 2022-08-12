Миколаєве, мусиш стояти! Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

Актори Дизель Шоу Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок та Юлія Мотрук зачитали вірш про місто-герой Миколаїв. У такий спосіб зірки ICTV, які родом із Миколаєва, вирішили підтримати своїх земляків.

У відео Дизелі розповіли про теперішнє життя у місті та жахіття, які доводиться там переживати українцям. Відео супроводжують кадри воєнних злочинів рашистів у Миколаєві та страшні наслідки бомбардувань.

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Попри весь біль, актори вірять у перемогу України та відбудову свого рідного міста. Вони закликали земляків не здаватися і мужньо тримати оборону. Адже Миколаїв зараз – щит для всієї України на південному боці.

– Миколаєве, мусиш стояти! Ти весь південь сьогодні тримаєш! Ти кордон поміж світлом і злом, отже, здатися права не маєш!

За основу відеозвернення зірки взяли вірш з інтернету, який дещо змінили.

– Цей вірш невідомого автора ми знайшли на теренах інтернету, дозволили собі трохи допрацювати й випустити в ефір на підтримку рідного міста. Якщо ця талановита й напрочуд скромна людина знайдеться, ми готові вказати її авторство. Слава Україні!