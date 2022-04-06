Спецвипуск українського Playboy присвятили війні. Так, еротичний журнал хоче привернути увагу світу до жахів війни з Росією, яка розпочала широкомасштабне вторгнення з 24 лютого.

За заявою на сайті Playboy, цей спецвипуск – бажання довести те, що наша нація найсильніша. Новинка виглядає максимально нестандартно для еротичного журналу, але його головна мета – привернути увагу до того, що відбувається.

На обкладинці красується колаж із кадрів війни в Україні. Зміни торкнулися і назви – його забарвили у колір українського прапора.

– Понад 15 років Playboy був про красу. Про естетику та свободу бажань. Сьогодні до нашої країни прийшла війна. І єдине бажання зараз – перемога. Єдине про що хочеться кричати – про безжальні військові реалії. Їх має побачити весь світ, – заявили в журналі.

Спецвипуск також наголосив і на героїзмі нашого народу.

– Героїзм та сміливість українців надихнули нас створити цей спецвипуск. Він поза стандартами Playboy, але покаже всьому світу, що відбувається в Україні, – додали у Playboy.

Журнал процитував фразу свого видавця Г’ю Гефнера, яка зараз актуальна як ніколи: Справжні непристойності не мають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість та вбивство.