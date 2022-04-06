Спецвыпуск украинского Playboy посвятили войне. Так, эротический журнал хочет привлечь внимание мира к ужасам войны с Россией, которая начала широкомасштабное вторжение с 24 февраля.

По заявлению на сайте Playboy, этот спецвыпуск — желание доказать то, что наша нация самая сильная. Новинка выглядит максимально нестандартно для эротического журнала, но его главная цель — привлечь внимание к происходящем.

На обложке красуется коллаж из кадров войны в Украине. Изменения коснулись и названия — его окрасили в цвет украинского флага.

— Более 15 лет Playboy был о красоте. Об эстетике и свободе желаний. Сегодня в нашу страну пришла война. И единственное желание сейчас – победа. Единственное о чем хочется кричать – о безжалостных военных реалиях. Их должен увидеть весь мир, — заявили в журнале.

Спецвыпуск также акцентировал внимание и на героизме нашего народа.

— Героизм и смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что происходит в Украине, — добавили в Playboy.

Журнал процитировал фразу своего издателя Хью Хефнера, которая сейчас актуальна как никогда: Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности — это война, нетерпимость и убийство.