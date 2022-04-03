Ведучий Фактів ICTV та учасник інформаційного телевізійного марафону Петро Дем’янчук написав пісню про незламність українського народу.

Спочатку він наспівав її вдома під гітару, після чого з аранжувальником Владом Музиченком та режисером Анною Мисевич зробив повноцінний кліп. Своєю творчістю Петро захотів підняти бойовий дух наших захисників та всіх українців, а також нагадати, що поразка Росії не за горами.

Нагадаємо, що багато українських зірок також підтримують бойовий дух нашої нації. Наприклад, Андрій Данилко, відомий під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, замінив слова пісні Dancing Lasha Tumbai на Russia goodbye.

Також музикант Сергій Бабкін переробив відому пісню Солдат, яку виконував у складі гурту 5’Nizza. Так автор пісень змінив хіт під сьогоднішні реалії на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого.

Майже всі рядки довелося змінити. Тепер це не антивоєнна пісня – її слова мають підтримати моральний дух українців, а також дати сили нашим захисникам на передовій.