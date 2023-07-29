Татуювання – це чудовий спосіб виділитися з натовпу, стати впевненішим у собі і навіть зберегти деякі моменти з життя. Малюнки на тілі можуть служити прикрасою, пам’ятним знаком про подію чи людину або й засвідчити позицію власника. Наприклад, татуювання в стилі вишиванки є свідченням патріотизму.

Перманентні малюнки набивають і зірки – від маленьких на малопомітному місці до повноцінних зображень на всю кінцівку.

Оригінальні татуювання зірок – далі в матеріалі.

Один із найбільших поціновувачів тату серед українських зірок – Володимир Дантес. У хлопця ще з юного віку є величезні малюнки на обох руках і грудях. Утім, вони вміло закриваються, якщо одягнути кофту з довгим рукавом.

До речі, в артиста є й патріотичний напис – ХА 057. Тату розшифровується як абревіатура Харкова, а 057 – це телефонний код міста.

Колишня Володимира, Надя Дорофєєва, також полюбляє перманентні малюнки на тілі. Щоправда, не в таких кількостях. Наприклад, у неї на кисті є троянда, а на пальці – маленьке сердечко. Є навіть напис під коліном, а бити татуювання в такому місці – не найприємніше відчуття.

Артем Пивоваров – ще один молодий артист, який любить прикрашати своє тіло не тільки стильним одягом. У артиста повноцінна композиція на руках і нозі в японському стилі.

Співачка Alyona Alyona, на відміну від багатьох своїх колег, полюбляє кольорові татуювання. Зірка зафарбовує свої руки, а ще має татуювання на спині – спершу це був символ знака зодіаку, а потім роботу перекрили малюнком хвойного дерева.

На тілі Alyona Alyona є і патріотичне тату – це чорно-червоний колосок, який переплітається з жовто-синьою рослиною. Тату набито на ключиці.

Ведучий Анатолій Анатоліч також може похвалитися величезною кількістю тату – всі вони різних стилів і розмірів. Схоже, шоумен не морочився над цілісністю композиції і робив те, що йому подобається. Наприклад, в Анатоліча набитий герой повісті Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц на правій руці, а також великий чорний хрест. Мікі Мауси, перчики та м’які іграшки – артист дав волю своїй фантазії, використовуючи власне тіло як полотно. Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram