Татуировки — это отличный способ выделиться из толпы, стать увереннее в себе и даже запечатлеть некоторые моменты из жизни. Рисунки на теле могут служить украшением, памятным знаком о событии или человеке или засвидетельствовать позицию владельца. Например, татуировка в стиле вышиванки свидетельствует о патриотизме.

Перманентные рисунки набивают и звезды — от маленьких на малозаметном месте до полноценных изображений на всю конечность.

Оригинальные татуировки звезд — далее в материале.

Один из главных ценителей тату среди украинских звезд — Владимир Дантес. У парня еще с юного возраста есть огромные рисунки на обеих руках и груди. Впрочем, они умело скрываются, если надеть кофту с длинным рукавом.

Кстати, у артиста есть и патриотическая надпись — ХА 057. Тату расшифровывается как аббревиатура Харькова, а 057 — это телефонный код города.

Бывшая Владимира, Надя Дорофеева, также любит перманентные рисунки на теле. Правда, не в таких количествах. Например, на ее кисти набита роза, а на пальце — маленькое сердечко. Есть даже надпись под коленом, а бить татуировку в таком месте — не самое приятное ощущение.

Артем Пивоваров — еще один молодой артист, который любит украшать свое тело не только стильной одеждой. У артиста полноценная композиция на руках и ноге в японском стиле.

Певица Alyona Alyona, в отличие от многих своих коллег, любит цветные татуировки. Звезда закрашивает свои руки и даже имеет татуировку на спине — сначала это был символ знака зодиака, а потом работу перекрыли рисунком хвойного дерева.

На теле Alyona Alyona есть и патриотичное тату — это черно-красный колосок, переплетенный с желто-синим растением. Тату набито на ключице.

Ведущий Анатолий Анатолич также может похвастаться огромным количеством тату — все они в разном стиле и разных размеров. Похоже, шоумен не заморачивался над целостностью композиции и делал то, что ему нравится.

К примеру, у Анатолича набит герой повести Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц на правой руке, а также большой черный крест. Мики Маусы, перчики, мягкие игрушки — артист дал волю своей фантазии, используя собственное тело как холст.

