20 лютого з офіційним візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Відвідав столицю нашої країни політик напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яка вже 24 числа.

Приїзд Байдена до Києва – ще одне нагадування про те, наскільки США підтримує нашу країну і народ у боротьбі з жорстоким і брехливим противником. У столиці він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, вшанував пам’ять загиблих українських героїв і оголосив про новий пакет допомоги.

Це перший візит глави США з 2008 року, тоді столицю відвідав Джордж Буш-молодший. Байден же був у Києві в 2017 – тоді він обіймав посаду віце-президента США. Факти ICTV вирішили згадати, яким Джо Байден був у молодості та поділитися його короткою біографією.

Зараз дивляться

Джо Байден народився 20 листопада 1942 року в Скрантоні (штат Пенсильванія). Він старша дитина в сім’ї, у нього є два брати і сестра.

Політикою чинний президент США цікавиться з юності. У нього ступінь бакалавра з історії та політології, а також доктора права.

У 1966 році Байден одружився на Нейліі Гантер, яка разом із їхньою дочкою Наомі загинула в автокатастрофі в 1972. У машині також були сини Бо (помер у 2015 році) та Гантер, які отримали серйозні травми.

У 1972 році Джо Байден був вперше обраний до сенату США від штату Делавер. Тоді йому було 29 років.

У 1978 році Байден одружився вдруге – його дружиною стала Джилл Стівенсон, яка народила доньку Ешлі.

До 2008 року Байден став вже досвідченим сенатором, який пробив на посаді члена верхньої палати від Делавера 35 років. Того ж року 44-й президент США Барак Обама обрав його кандидатом на посаду віцепрезидента. Інавгурація відбулася 20 січня 2009 року.

20 січня 2021 року Байден вступив на посаду 46-го глави держави. Він став найстарішим за віком президентом США за всю історію країни.